"На меня давить может только сын": Зеленский ответил на украинском языке российским пропагандистам о влиянии Трампа
25 сентября, 2019, 10:31
Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским пропагандистам о возможном влиянии на него президента США Дональда Трампа
Видео в Facebook обнародовала украинская журналистка Ирина Голинько со ссылкой на российскую пропагандистскую Ольгу Скабееву.
"Давил ли на вас Трамп в разговоре о Байдене?", - на русском языке спросил "журналист" пропагандистского телеканала "Россия".
На что Зеленский ответил ему на украинском: "На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может один человек - мой сын, которому 6 лет".
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