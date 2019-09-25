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Espreso.tvОбщество"На меня давить может только сын": Зеленский ответил на украинском языке российским пропагандистам о влиянии Трампа

"На меня давить может только сын": Зеленский ответил на украинском языке российским пропагандистам о влиянии Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским пропагандистам о возможном влиянии на него президента США Дональда Трампа

Видео в Facebook обнародовала украинская журналистка Ирина Голинько со ссылкой на российскую пропагандистскую Ольгу Скабееву.

"Давил ли на вас Трамп в разговоре о Байдене?", - на русском языке спросил "журналист" пропагандистского телеканала "Россия".

На что Зеленский ответил ему на украинском: "На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может один человек - мой сын, которому 6 лет".

 

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