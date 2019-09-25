Путин написал послание НАТО с предложением относительно ракет, - росСМИ

25 сентября, 2019, 14:19

Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и многим другим послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности

Об этом сообщает Коммерсант .

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия", - говорится в послании.

По словам Путина, "Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут содержаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдается ".

Письма от Путина лидерам стран направили 19 сентября.

Послание получили в частности Китай, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но Альянс заинтересованности не проявил.

Собеседник "Коммерсанта" с МИД одной из стран блока пояснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.

Однако из послания Путина следует, что Москва якобы готова доказать свою правоту на деле и ждет обсуждение "соответствующих технических аспектов".