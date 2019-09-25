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Espreso.tvОбществоПрограмму действий правительства представят до 29 сентября, - Гончарук

Программу действий правительства представят до 29 сентября, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду программу действий в соответствии с установленными законом сроками

Об этом заявил глава Правительства Алексей Гончарук во время брифинга после заседания, передает Еспресо.TV

"Предварительный драфт программы деятельности правительства готов, дорабатываем. Согласно закону, до 29 сентября представим программу деятельности Верховной Рады", - пояснил министр.

По словам Гончарука, презентацию этой программы для общества проведут на следующей неделе.

"Это вопрос дней, это не критично", - добавил он.

Программа деятельности Кабинета Министров Украины подается в Верховную Раду Украины Премьер-министром Украины в срок до одного месяца со дня формирования Кабинета Министров Украины (с 29 августа).

 

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