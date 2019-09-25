Правительство уволило Новака с должности главы "Укравтодора"
25 сентября, 2019, 14:02
Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции
Об этом сообщает правительственный портал.
"Во время заседания министры также приняли заявление об увольнении и.о. председателя" Укравтодора "Славомира Новака (с 1 октября 2019)", - говорится в сообщении.
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