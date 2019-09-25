Правительство уволило 9 руководителей госструктур
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Instagram.
"Уволили 9 руководителей госструктур, среди которых немало ведомств, в которых давно ожидали изменений", - сообщил глава правительства.
В частности, речь идет о следующих структурах:
- Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) - Сергей Кузьмин (председатель) и Филончук Валерий (первый заместитель)
- Государственная служба геологии и недр Украины - Олег Кирилюк
- Укртрансбезопасность - Михаил Ноняк
- Государственное агентство лесных ресурсов - Владимир Бондарь (заместитель председателя)
- Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы - Константин Ващенко
- Государственная архивная служба - Татьяна Баранова
- Государственное агентство резерва - Мосийчук Вадим (председатель) и Булатов - (заместитель председателя).
Также Гончарук рассказал, что назначили 11 заместителей в министерства: это и МВД, и Минфин, и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство юстиции, и Министерство цифровой трансформации.
Доформовуемо команды министерств. Сегодня назначили 11 заместителей в министерства. Это и МВД, и Минфин, и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство юстиции, и Министерство цифровой трансформации. ⠀ А еще, назначили нового главу Нацполиции, им стал Игорь Клименко - генерал полиции третьего ранга. Ну и перезагрузки! Освободили 8 руководителей госструктур, среди которых немало ведомств, в которых давно ожидали изменений. Это: Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) - Сергей Кузьмин (председатель) и и Филончук Валерий (первый заместитель) ⠀ Государственная служба геологии и недр Украины - Олег Кирилюк ⠀ Укртрансбезпека - Михаил Ноняк ⠀ Государственное агентство лесных ресурсов - Владимир Бондарь (заместитель головы) ⠀ Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы - Константин Ващенко ⠀ Государственная архивная служба - Татьяна Баранова ⠀ Государственное агентство резерва - Мосийчук Вадим (председатель) и Булатов - (заместитель председателя).
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