Правительство уволило 9 руководителей госструктур

25 сентября, 2019, 13:37

Кабинет министров продолжает формировать министерства и перезагружать государственные структуры

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Instagram.

"Уволили 9 руководителей госструктур, среди которых немало ведомств, в которых давно ожидали изменений", - сообщил глава правительства.

В частности, речь идет о следующих структурах:

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) - Сергей Кузьмин (председатель) и Филончук Валерий (первый заместитель)

Государственная служба геологии и недр Украины - Олег Кирилюк

Укртрансбезопасность - Михаил Ноняк

Государственное агентство лесных ресурсов - Владимир Бондарь (заместитель председателя)

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы - Константин Ващенко

Государственная архивная служба - Татьяна Баранова

Государственное агентство резерва - Мосийчук Вадим (председатель) и Булатов - (заместитель председателя).

Также Гончарук рассказал, что назначили 11 заместителей в министерства: это и МВД, и Минфин, и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство юстиции, и Министерство цифровой трансформации.