Правительство назначило экс-нардепа Геращенко заместителем Авакова
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В частности, Ярового Сергея Анатольевича назначили первым заместителем Авакова. Он будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка.
Гончаров Сергей Михайлович будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских жильем на условиях финансового лизинга.
Ковальчук Татьяна Ивановна будет обеспечивать формирование государственной политики относительно международного сотрудничества с органами ЕС и НАТО, другими международными организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами, взаимодействие с неправительственными организациями.
Геращенко Антон Юрьевич будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности Министерства, взаимодействия с Верховной Радой и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационного диалога с общественностью и СМИ.
Павлюченко Екатерина Владимировна будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы Министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье.
Гогилашвили Александр Генрихович будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики с официального оборота наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых.
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