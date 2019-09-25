Правительство назначило экс-нардепа Геращенко заместителем Авакова

25 сентября, 2019, 12:41

Кабинет министров Украины назначил заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, Ярового Сергея Анатольевича назначили первым заместителем Авакова. Он будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка.

Гончаров Сергей Михайлович будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских жильем на условиях финансового лизинга.

Ковальчук Татьяна Ивановна будет обеспечивать формирование государственной политики относительно международного сотрудничества с органами ЕС и НАТО, другими международными организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами, взаимодействие с неправительственными организациями.

Геращенко Антон Юрьевич будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности Министерства, взаимодействия с Верховной Радой и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационного диалога с общественностью и СМИ.

Павлюченко Екатерина Владимировна будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы Министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье.

Гогилашвили Александр Генрихович будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики с официального оборота наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых.