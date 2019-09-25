Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за обвинений в домогательствах
Об этом сообщил он сам 24 сентября, передает ВВС.
25 сентября Доминго должен был выполнять ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди, в основе которой лежит трагедия Уильяма Шекспира.
"Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег - как на сцене, так и за кулисами", - отметил певец.
За свою карьеру Доминго исполнил около 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раз открывал сезон в Метрополитен-опера, выступая там в течение 51 года.
В августе Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско объявили об отмене будущих выступлений Доминго на фоне обвинений в домогательствах.
Пласидо Доминго - один из самых знаменитых оперных певцов в мире, его репертуар охватывает 150 ролей из более чем 4000 представлениями. Он также принял участие в "трио трех теноров" с Хосе Кареросом и Лучиано Паваротти.
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