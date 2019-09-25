Отряд якутского шамана объявил о самороспуске после угроз от силовиков

25 сентября, 2019, 10:25

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, в среду, 25 сентября, объявил о роспуске и завершении похода

Об этом сообщает Сибирь.Реалиы со ссылкой на одного из участников отряда Виктора Егорова.

Он сообщил, что во вторник вечером в лагерь сторонников шамана приехала группа неизвестных в гражданском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции. По словам Егорова, там им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду утром. В результате сторонники шамана приняли решение о роспуске группы и прекращении похода, рассказал он. Однако, согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев, отметил Егоров.

Комментарии представителей российских силовых ведомств по утверждений отряда шамана об угрозах отсутствуют.

Во вторник, 24 сентября, российская полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана якобы за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Иркутске были задержаны остальные четверо спутников шамана, подозреваемых в драке.