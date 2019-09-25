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Espreso.tvОбществоОсвобожденный из плена моряк Оприско: Когда выходил вкусный салат, то возникал вопрос, как назвать

Освобожденный из плена моряк Оприско: Когда выходил вкусный салат, то возникал вопрос, как назвать

Старший матрос Андрей Оприско, которого обменяли в числе 35 пленников Кремля, шутит, что не зря просидел за решеткой, потому что написал для мамы почти 30 рецептов салатов

Об этом Оприско рассказал в интервью Радио Свобода .

"Нам волонтеры приносили продукты и в камере делал салаты. Пока то резал, то не знал, что получится. Когда выходил вкусный салат, то возникал вопрос иное, как назвать. В самом названии была большая ценность, чем в салате. Здесь есть салат" Лефортовский вал "," Переходящее красное знамя "," Буратино "," Ким Чен Ын "," Брекзит "," Роснефть ", - сказал Оприско.

По его словам, волонтеры приносили заключенным помидоры, огурцы, капусту. Каждый салат был импровизацией. Нож был, как пластиковая школьная линейка, но как-то удавалось с ним работать.

"Самый простой салат" Красная шапочка "- лук порезанный, помидоры черри, соленый арахис, оливковое масло, соль. Перец под вопросом в списке, потому что его нельзя было держать в камере", - добавил матрос.

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  • Опрриско сейчас находится в отпуске в родном селе Надетычи Николаевского района Львовской области.
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