Ночные обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

25 сентября, 2019, 07:53

24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.