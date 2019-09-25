Ночные обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
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