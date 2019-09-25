Не стоит ожидать отмены призыва, - военный комиссар

25 сентября, 2019, 12:59

Сергей Клявлин подчеркнул, что страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия, поэтому нужны резервы, которые должны быть подготовлены

Об этом сказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, сообщает "Укринформ".

"Если мы возьмем интернет-ресурсы, такие заголовки, что названа дата отмены призыва на срочную военную службу, очень действуют на молодежь, и они думают, что призыв скоро отменят, и я где-то спрячусь и не пойду в военный комиссариат", - сказал Клявлин .

По его словам, сегодня не стоит ожидать отмены призыва на срочную военную службу.

"Я считаю, что срочная военная служба, как было объявлено должностными лицами, отмены срочной военной службы в ближайшее время не следует ожидать, потому что страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия и нам нужны резервы, которые должны быть у нас в стране подготовлены. Поэтому что, как показал 2014-2015 год, за счет как раз проведение мобилизации мы защитили страну и не допустили распространения российской агрессии на территории Украины ", - сказал Клявлин.

Он напомнил, что сегодня остается смешанная система укомплектования армии.

"Количество военнослужащих военной службы по контракту она значительно больше, чем военнослужащих срочной службы. Поэтому тот ресурс, который должен быть подготовлен, он как раз берется из военнослужащих срочной службы, с тех военнослужащих, которые увольняются из рядов Вооруженных Сил Украины. Поэтому, по моему мнению , смешанная система должна быть. Того количества, которое у нас сейчас, нам достаточно, чтобы готовить соответствующие резервы ", - подчеркнул военный комиссар.

Ранее министр обороны Загороднюк заявил, что в Украине не исключают отказ от солдат срочной службы в условиях войны на Донбассе