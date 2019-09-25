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Espreso.tvОбществоНе "долби ** б "", а "инфантил": Бужанский "перегнул" с эпитетами в отношении родителей школьников, которых призвал "скинуться" на крышки для люков

Не "долби ** б "", а "инфантил": Бужанский "перегнул" с эпитетами в отношении родителей школьников, которых призвал "скинуться" на крышки для люков


фото: glavred
Мажоритарщик от "Слуги народа" в 25-м одномандатном округе в Днепре Максим Бужанский пообщался с родителями учеников одной из школ, которые находятся у него в округе

Информацию об этом он распространил в Facebook.

"Провел незабываемые 4 часа, общаясь с гражданами. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 открытых люков ... Цена одного люка - 500 гривен. Спрашиваю - а что, родители не могут скинуться по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек .... Сказал директору, что если не хватит на люки, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они долби ** б *. Инфантильные, причем. Мне по * ер, что их дети могут сломать ноги, им по * ер ", - написал после встречи Бужанский.

Позже он делает сообщение, где указывает, что "эмоционально отреагировал по поводу школы, перегнул с эпитетами, неправ".

Однако нардеп объясняет, что именно его возмутило, в частности, почему родители не обращались к городским депутатам по поводу этого люка и предыдущего депутата на этом округе.

"Извините за" долби ** бов ", неправ однозначно", - написал Бужанский.

 

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