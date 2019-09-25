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Espreso.tvОбществоНацбанк разрешил банкам округлять суммы кассовых операций

Нацбанк разрешил банкам округлять суммы кассовых операций


фото: youtube
Национальный банк Украины с 25 сентября 2019 года предоставил право банкам округлять суммы кассовых операций

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Это решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов", - говорится в сообщении.

Банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с оснований, определенных законодательством, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления НБУ об оптимизации обращения монет мелких номиналов.

Результаты закругления есть прочими операционными доходами / расходами банка.

Закругления общих в чеке сумм наличных расчетов за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам:

  • сумма заканчивается на от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

  • сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

  • Во время безналичных расчетов закругления не будет происходить.

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