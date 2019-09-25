Нацбанк разрешил банкам округлять суммы кассовых операций
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Это решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов", - говорится в сообщении.
Банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с оснований, определенных законодательством, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления НБУ об оптимизации обращения монет мелких номиналов.
Результаты закругления есть прочими операционными доходами / расходами банка.
Закругления общих в чеке сумм наличных расчетов за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам:
-
сумма заканчивается на от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
-
сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
-
Во время безналичных расчетов закругления не будет происходить.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!