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Espreso.tvОбществоМЗ отправляет аудит в Охматдет, Центра эндокринной системы и "Медицинских закупок"

МЗ отправляет аудит в Охматдет, Центра эндокринной системы и "Медицинских закупок"


фото: glavcom
В среду, 25 сентября, Министерство здравоохранения отправляет аудит в больницу Охматдет, Центра эндокринной системы и Государственного предприятия медицинских закупок

Об этом во время брифинга заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, передает Еспресо.TV

"С сегодняшнего дня МЗ направляет аудит в Охматдет," Медицинские закупки "и Центра эндокринной системы. Проводим анализ работы в обязательном порядке", - заявил Раимов.

По его словам, цель аудита - провести качественную проверку и вернуть доверие граждан к врачам.

В частности, советник министра напомнил об аудите в Национальном институте рака.

"К нам обратился комитет по поводу того, что там произошло, Эти кино, разговоры врачей - все это видели. Там аудит начал свою работу. Первые результаты, к встрече с комитетом. МЗ встретилось со всем, кто сообщал о злоупотреблениях в Институте в соцсетях, в частности, журналисткой Яниной Соколовой. Есть документы от СБУ, МВД относительно ситуации внутри. Если факты подтвердится - управленческие решения будут жесткими, но законными ", - пояснил Раимов.

 

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