МВФ избрал нового руководителя

25 сентября, 2019, 22:48

Совет управляющих МВФ выбрал представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет

Георгиева станет первым в истории фонда директором из страны с развивающейся экономикой. Она начнет управлять МВФ с 1 октября. Новая глава фонда была безальтернативным кандидатом на должность.

В сентябре совет МВФ принял решение снять возрастные ограничения для поста директора-распорядителя. Ранее, согласно уставу, директором не мог быть человек в возрасте 65 лет и старше, а действующий директор не мог продолжать выполнение обязанностей после наступления 70 лет. Георгиевой сейчас 66 лет.

Перед этим она была исполнительным директором Всемирного банка, а до того была еврокомиссаром в Брюсселе.

В 2004-2008 гг. Георгиева была директором и главой представительства Всемирного банка в России, после чего была повышена до вице-президента ВБ.