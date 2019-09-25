МВФ избрал нового руководителя
25 сентября, 2019, 22:48
Совет управляющих МВФ выбрал представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Георгиева станет первым в истории фонда директором из страны с развивающейся экономикой. Она начнет управлять МВФ с 1 октября. Новая глава фонда была безальтернативным кандидатом на должность.
В сентябре совет МВФ принял решение снять возрастные ограничения для поста директора-распорядителя. Ранее, согласно уставу, директором не мог быть человек в возрасте 65 лет и старше, а действующий директор не мог продолжать выполнение обязанностей после наступления 70 лет. Георгиевой сейчас 66 лет.
Перед этим она была исполнительным директором Всемирного банка, а до того была еврокомиссаром в Брюсселе.
В 2004-2008 гг. Георгиева была директором и главой представительства Всемирного банка в России, после чего была повышена до вице-президента ВБ.
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