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Espreso.tvОбществоМВФ избрал нового руководителя

МВФ избрал нового руководителя

Совет управляющих МВФ выбрал представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
 
Георгиева станет первым в истории фонда директором из страны с развивающейся экономикой. Она начнет управлять МВФ с 1 октября. Новая глава фонда была безальтернативным кандидатом на должность.
 
В сентябре совет МВФ принял решение снять возрастные ограничения для поста директора-распорядителя. Ранее, согласно уставу, директором не мог быть человек в возрасте 65 лет и старше, а действующий директор не мог продолжать выполнение обязанностей после наступления 70 лет. Георгиевой сейчас 66 лет.
 
Перед этим она была исполнительным директором Всемирного банка, а до того была еврокомиссаром в Брюсселе.
В 2004-2008 гг. Георгиева была директором и главой представительства Всемирного банка в России, после чего была повышена до вице-президента ВБ.
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