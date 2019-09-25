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Espreso.tvОбществоМОН о Бужанском и люках в школе: за это отвечает местная власть

МОН о Бужанском и люках в школе: за это отвечает местная власть


фото: novosti-n
Министерство образования отреагировало на предложение "Слуги народа" Максима Бужанского родителей школьников "скинуться" на крышки для 20 люков, которые находятся на территории учебного заведения в Днепре

Об этом заявил руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский, передает Украинская правда.

"Все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ, - это зона ответственности его основателя. В случае коммунальной школы - это либо городской, либо районный совет. Реже - областной совет. ...Поэтому можно обращаться либо к местным депутатам, либо в местную государственную администрацию с тем, чтобы пересмотреть сметы соответствующих учреждений и провести работу по корректировке этих смет по бюджетному запросу со стороны директора школы", - пояснил представитель Минобразования.

О том, имеет ли право директор заставлять родителей сдавать деньги на обеспечение школы, Божинский ответил:

"Однозначный ответ - он не имел права принуждать. Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принуждения, и взносы могут быть по факту - принудительными ".

Напомним, мажоритарщик от "Слуги народа" в 25-м одномандатном округе в Днепре Максим Бужанский назвал родителей детей одной из школ "Долб**б*ми" потому, что они не решили проблему с 20 открытыми люками и предложил "скинуться "на них.

Затем извинился за это и назвал родителей "инфантильными".

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