Лучший голкипер мира рассказал, когда вернется на поле
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Лучший голкипер мира по версии ФИФА готов вернуться на футбольное поле. Алисон Бекер заявил, что достаточно восстановился от травмы и готов снова защищать ворота английского "Ливерпуля".
"Думаю, что я уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую уверенность в своих силах. Еще две недели назад я не мог нормально ходить. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому ", - признался голкипер.
Алисон Бекер получил травму 9 августа, в матче первого тура чемпионата Англии против "Норвича", тогда вратарь порвал икроножную мышцу.
Следующий матч "Ливерпуль" проведет сегодня в рамках Кубка английской лиги против "Милтон-Кинс Донс". Начало в 21:45.
- Напомним, 23 сентября лучшим футболистом мира 2019 по версии ФИФА был признан аргентинец Лионеель Месси .
- 23 сентября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил звание лучшего тренера года по версии ФИФА.
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил голландец Вирджил ван Дейк.
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