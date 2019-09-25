Лучший голкипер мира рассказал, когда вернется на поле

25 сентября, 2019, 17:55

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер намекнул на скорое возвращение на футбольное поле

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Лучший голкипер мира по версии ФИФА готов вернуться на футбольное поле. Алисон Бекер заявил, что достаточно восстановился от травмы и готов снова защищать ворота английского "Ливерпуля".

"Думаю, что я уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую уверенность в своих силах. Еще две недели назад я не мог нормально ходить. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому ", - признался голкипер.

Алисон Бекер получил травму 9 августа, в матче первого тура чемпионата Англии против "Норвича", тогда вратарь порвал икроножную мышцу.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет сегодня в рамках Кубка английской лиги против "Милтон-Кинс Донс". Начало в 21:45.