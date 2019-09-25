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Espreso.tvСпортКубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала

Кубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала


фото: FootBoom.com
25 августа были сыграны все матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кубок Украины

1/16 финала

"Диназ" - "Александрия" 0: 1

Голы: Глоба, 104

"Кремень" - "Олимпик" 2: 3

Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 76 - Чинеду, 14 Зотько, 40, Пасич, 54

"Николаев" - Черноморец "1: 0

Голы: Панасенко, 77

"Буковина" - "Львов" 0: 2

Голы: Ренанн, 17 (пен), 79

"Агробизнес" - "Днепр-1" 1: 3

Голы: Черненко, 85 - Булеца, 20 Кулиш 33, Коркишко, 65

"Минай" - "Волынь" 1: 0

Голы: Маик, 86

"Альянс" - "Балканы" 1: 0

Голы: Шарай, 31

"Ингулец" - "Карпаты" 0: 0 (7: 6 пен)

"Оболонь-Бровар" - "Горняк-Спорт" 0: 0

Голы: Билый, 112, Котляр, 120 + 4

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