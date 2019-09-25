Кубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала
25 сентября, 2019, 21:00
25 августа были сыграны все матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кубок Украины
1/16 финала
"Диназ" - "Александрия" 0: 1
Голы: Глоба, 104
"Кремень" - "Олимпик" 2: 3
Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 76 - Чинеду, 14 Зотько, 40, Пасич, 54
"Николаев" - Черноморец "1: 0
Голы: Панасенко, 77
"Буковина" - "Львов" 0: 2
Голы: Ренанн, 17 (пен), 79
"Агробизнес" - "Днепр-1" 1: 3
Голы: Черненко, 85 - Булеца, 20 Кулиш 33, Коркишко, 65
"Минай" - "Волынь" 1: 0
Голы: Маик, 86
"Альянс" - "Балканы" 1: 0
Голы: Шарай, 31
"Ингулец" - "Карпаты" 0: 0 (7: 6 пен)
"Оболонь-Бровар" - "Горняк-Спорт" 0: 0
Голы: Билый, 112, Котляр, 120 + 4
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