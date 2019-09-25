Гончарук прокомментировал планы перевезти все министерства в одно здание

25 сентября, 2019, 14:53

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, государственные здания и вообще государственные ресурсы расходуются очень неэффективно

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

Впрочем, по его словам, свести все министерства в одно здание - невозможно.

"Речь о том, чтобы максимально оптимизировать процессы. У нас государственные здания и вообще государственные ресурсы расходуются крайне неэффективно ", - пояснил он.

"Поэтому мы будем делать все, чтобы правительственные расходы непрофильные были уменьшены. И это, в том числе, включает, что мы будем смотреть, где есть свободные площади, чтобы разместить там людей, каким образом более выгодно и более эффективно использовать здание правительства ", - отметил премьер.