 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФиналист Лиги чемпионов опозорился в игре с клубом 4-го дивизиона

Финалист Лиги чемпионов опозорился в игре с клубом 4-го дивизиона


фото: REUTERS
Финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" проиграл в матче третьего раунда Кубка английской лиги клуба четвертого дивизиона "Колчестеру"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Колчестер" победил "Тоттенхэм" в серии послематчевых пенальти 4: 3, после ничьей 0: 0 основное время. Лондонцы уступили команде из четвертого дивизиона впервые с сезона 2005/06.

Кубок английской лиги

3-й раунд

24 сентября

"Колчестер" - "Тоттенхэм" 0: 0 (4: 3 по пен.)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать