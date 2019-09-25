Финалист Лиги чемпионов опозорился в игре с клубом 4-го дивизиона
25 сентября, 2019, 10:58
Финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" проиграл в матче третьего раунда Кубка английской лиги клуба четвертого дивизиона "Колчестеру"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Колчестер" победил "Тоттенхэм" в серии послематчевых пенальти 4: 3, после ничьей 0: 0 основное время. Лондонцы уступили команде из четвертого дивизиона впервые с сезона 2005/06.
Кубок английской лиги
3-й раунд
24 сентября
"Колчестер" - "Тоттенхэм" 0: 0 (4: 3 по пен.)
- Напомним, 21 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру" .
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