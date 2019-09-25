Фигуранту дела Гандзюк Рищуку объявили подозрение в хулиганстве из-за драки, - Маси Найем

25 сентября, 2019, 15:51

Адвокат Маси Найем сообщил, что депутату Херсонского облсовета Евгению Рищуку, которого связывают с делом убийства активистки Екатерины Ганздюк, вручили подозрение за хулиганство

Об этом Найем сообщил в Facebook.

"Говорят, что ему (Рищуку) вручили подозрение в уголовном производстве #12019230240001390", - написал Найем.

Найем уточнил, что подозрение вручено по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, совершенные лицом, ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением представителю власти или общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия).