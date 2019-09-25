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Espreso.tvОбществоФигуранту дела Гандзюк Рищуку объявили подозрение в хулиганстве из-за драки, - Маси Найем

Фигуранту дела Гандзюк Рищуку объявили подозрение в хулиганстве из-за драки, - Маси Найем


фото: khoda.gov.ua
Адвокат Маси Найем сообщил, что депутату Херсонского облсовета Евгению Рищуку, которого связывают с делом убийства активистки Екатерины Ганздюк, вручили подозрение за хулиганство

Об этом Найем сообщил в Facebook.

"Говорят, что ему (Рищуку) вручили подозрение в уголовном производстве #12019230240001390", - написал Найем.

Найем уточнил, что подозрение вручено по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, совершенные лицом, ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением представителю власти или общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия).

  • Напомним, 22 сентября в селе Правые Саги на Херсонщине во время празднования Дня села экс-заместитель главы Херсонской ОГА, а ныне депутат Херсонского облсовета Евгений Рищук, якобы избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.
  • Рищук говорит, что это его ударили во время инцидента .
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