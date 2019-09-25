Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди
Об этом она сообщила в Instagram.
"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" - подписала фотографии Елена Зеленская.
Отметим, что Fashion 4 Development (F4D) - это глобальная платформа, основанная в январе 2011 года в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.
F4D основывается на следующих принципах: образование, расширение возможностей, совершенствование, обогащение и активизация партнерских отношений, способствующих развитию моды и текстильной промышленности, продвижению экономического и социального развития, сохранению культуры и расширению возможностей женщин.
В 2015 году F4D взяла на себя поддержку 17 целей устойчивого развития ООН и уделила значительное внимание практикам устойчивого образа жизни для здорового мира.
Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!
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