25 сентября, 2019, 15:02

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН

Об этом она сообщила в Instagram.

"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" - подписала фотографии Елена Зеленская.

Отметим, что Fashion 4 Development (F4D) - это глобальная платформа, основанная в январе 2011 года в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

F4D основывается на следующих принципах: образование, расширение возможностей, совершенствование, обогащение и активизация партнерских отношений, способствующих развитию моды и текстильной промышленности, продвижению экономического и социального развития, сохранению культуры и расширению возможностей женщин.

В 2015 году F4D взяла на себя поддержку 17 целей устойчивого развития ООН и уделила значительное внимание практикам устойчивого образа жизни для здорового мира.