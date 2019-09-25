Экс-футболиста сборной Литвы нашли мертвым

25 сентября, 2019, 17:11

Экс-нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым в ночь с 23 на 24 сентября

Об этом сообщает LRT.

Экс-форвард сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым. По данным источника, он совершил самоубийство. У футболиста остались жена и две дочери.



За сборную Литвы Римкявичюс провел семь матчей и забил три мяча. Всего в чемпионате Литвы Римкявичюс провел 205 матчей и забил 117 голов. Кроме этого, успел поиграть в чемпионатах Финляндии, Латвии, Греции и Брунее.



Игровую карьеру Римкявичюс завершил в 2016 году из-за проблем со здоровьем. После этого он работал детским тренером.