Экс-футболиста сборной Литвы нашли мертвым
25 сентября, 2019, 17:11
Экс-форвард сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым. По данным источника, он совершил самоубийство. У футболиста остались жена и две дочери.
Экс-нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым в ночь с 23 на 24 сентября
Об этом сообщает LRT.
Экс-форвард сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым. По данным источника, он совершил самоубийство. У футболиста остались жена и две дочери.
За сборную Литвы Римкявичюс провел семь матчей и забил три мяча. Всего в чемпионате Литвы Римкявичюс провел 205 матчей и забил 117 голов. Кроме этого, успел поиграть в чемпионатах Финляндии, Латвии, Греции и Брунее.
Игровую карьеру Римкявичюс завершил в 2016 году из-за проблем со здоровьем. После этого он работал детским тренером.
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