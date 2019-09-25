Доллар упал в цене до 24,21 грн
25 сентября, 2019, 09:18
Американский доллар подешевел на 12 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Евро сбросило в цене 8 копеек и стоит 26,64 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,10 грн, продают - 24,18 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,45 грн, продают - 26,59 грн.
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