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Espreso.tvОбществоДоллар упал в цене до 24,21 грн

Доллар упал в цене до 24,21 грн

Американский доллар подешевел на 12 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро сбросило в цене 8 копеек и стоит 26,64 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,10 грн, продают - 24,18 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,45 грн, продают - 26,59 грн.

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