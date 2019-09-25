Депутат горсовета Днепра заявил об избиении его коммунальщиками
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По словам депутата, инцидент произошел 25 сентября перед началом сессии горсовета, где он планировал требовать от властей города отчет, в частности, по поводу ремонта Центрального моста.
"Руководитель "Муниципальной охраны" дал указание меня не пропускать и отобрать плакаты. Я нес их в зал как дополнительные материалы. Ничего такого там не было написано. "Борис Филатов, отчитывайтесь!" И все. Это не запрещенный предмет, нож, не бомба. Забрали не сразу. Сначала повалили на пол и начали выбивать у меня плакаты. Толкали ногами и руками. часть людей была из "Муниципальной охраны", а часть - просто в черном, и я не понимаю, кто они. По закону, как депутат горсовета, я имею право беспрепятственного допуска на сессию. Речь идет о превышении служебных полномочий работниками мэрии", - рассказал Хозин.
Депутат добавил, что подал заявление в полицию. Хозин также выложил видео схватки на своей странице в Facebook.
Мэр Днепра Борис Филатов выразил сомнения в правдивости слов депутата, в частности, по поводу избиения ногами. Филатов посоветовал депутату обратиться в правоохранительные органы.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!