Депутат горсовета Днепра заявил об избиении его коммунальщиками

25 сентября, 2019, 19:21

Депутат Днепровского городского совета Дмитрий Хозин заявил о попытке не пустить его на сессию и избиении представителями коммунального предприятия "Муниципальная стража"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам депутата, инцидент произошел 25 сентября перед началом сессии горсовета, где он планировал требовать от властей города отчет, в частности, по поводу ремонта Центрального моста.

"Руководитель "Муниципальной охраны" дал указание меня не пропускать и отобрать плакаты. Я нес их в зал как дополнительные материалы. Ничего такого там не было написано. "Борис Филатов, отчитывайтесь!" И все. Это не запрещенный предмет, нож, не бомба. Забрали не сразу. Сначала повалили на пол и начали выбивать у меня плакаты. Толкали ногами и руками. часть людей была из "Муниципальной охраны", а часть - просто в черном, и я не понимаю, кто они. По закону, как депутат горсовета, я имею право беспрепятственного допуска на сессию. Речь идет о превышении служебных полномочий работниками мэрии", - рассказал Хозин.

Депутат добавил, что подал заявление в полицию. Хозин также выложил видео схватки на своей странице в Facebook.

Мэр Днепра Борис Филатов выразил сомнения в правдивости слов депутата, в частности, по поводу избиения ногами. Филатов посоветовал депутату обратиться в правоохранительные органы.