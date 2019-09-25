День в зоне ООС: оккупанты совершили 17 обстрелов, пострадали двое украинских военных
25 сентября, 2019, 19:25
В среду, 25 сентября, по состоянию на 19:00, противник обстреливал позиции ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем; в районе Зайцевого - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование.
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