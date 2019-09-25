Больше всего за последние 9 лет: Запасы газа в подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд куб.м., - Коболев
25 сентября, 2019, 08:36
Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд куб газа
Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook.
"Это более, чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет", - отметил Коболев.
По его словам, газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину.
"Сегодня уже можно сказать - планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить", - добавил Коболев.
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