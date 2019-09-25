Богдан на русском языке пообщался с пропагандистами с РФ по "миру" и формуле Штайнмайера
Видео в своем telegram-канале обнародовала "журналистка" с РФ Ольга Скабеева.
"Кажется, они (переговоры между Зеленским и Путиным, - ред.) обязательно будут. Единственное осталось выяснить, кто еще будет присутствовать на этих переговорах. Я о нормандском формате. Мы надеемся, что можно все решить, но это зависит в большей степени от желания руководства РФ, поэтому вы, как журналисты и ваши зрители, должны давать сигналы, что мир с Украиной необходим для развития обоих государств ", - заявил Богдан.
Пропагандисты спросили у него, почему Кучма не подписал "формулу Штайнмайера", на что тот ответил:
"Не знаю, почему Кучма не подписал" формулу ". Я не в курсе, подписал, не подписал, обсуждал, не обсуждал".
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