BlaBlaCar собирается приобрести сервис по покупке билетов Busfor
25 сентября, 2019, 11:55
Команда сервиса по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar заявила о намерении приобрести агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor
Об этом пишет TechCrunch .
CEO BlaBlaCar Николя Брюссон отметил, что это крупнейшая покупка в истории BlaBlaCar. В Busfor работает 150 человек. Компания является крупнейшим агрегатором для покупки билетов в России и Украине, отметил он.
Условия сделки не разглашаются.
Согласно информации издания, Busfor сотрудничает с 7 тыс. автобусных перевозчиков. Объем продаж достигает $ 4 млрд в год.
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