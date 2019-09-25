BlaBlaCar собирается приобрести сервис по покупке билетов Busfor

25 сентября, 2019, 11:55

Команда сервиса по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar заявила о намерении приобрести агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor

Об этом пишет TechCrunch .

CEO BlaBlaCar Николя Брюссон отметил, что это крупнейшая покупка в истории BlaBlaCar. В Busfor работает 150 человек. Компания является крупнейшим агрегатором для покупки билетов в России и Украине, отметил он.

Условия сделки не разглашаются.

Согласно информации издания, Busfor сотрудничает с 7 тыс. автобусных перевозчиков. Объем продаж достигает $ 4 млрд в год.