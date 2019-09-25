12% украинцев заявили о намерении уехать из страны навсегда, - исследование

25 сентября, 2019, 09:42

38% украинцев, отправляющихся на заработки за границу впервые, согласны покинуть страну лишь на несколько месяцев

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом OLX Работа по результатам опроса украинский, желающих впервые отправиться на заработки.

При этом количество украинцев, которые собираются выехать за границу навсегда, составила более 12%.

Среднестатистический украинец, который рассматривает для себя возможность временной работы за границей - это в основном житель села 50 лет с женой и детьми. У него - полное среднее или профессионально-техническое образование. Нынешняя зарплата позволяет ему обеспечивать семью только продуктами питания и необходимыми недорогими вещами.

Навсегда уехать из Украины собирается человек в среднем 26 лет, замужем и без детей, проживает в одном из областных центров, имеет высшее образование и высокооплачиваемую работу.

Что касается полового признака, мужчин, которые не планируют возвращаться из-за рубежа, оказалось на 3% больше женщин. А вот среди тех, кто выедет всего на пару месяцев, женщин больше на 5%.

"Украинцы старше 65 лет также активны в поиске зарубежного трудоустройства - так, каждый третий хочет поработать за границей несколько месяцев, а 36% пенсионеров хотят уехать из страны навсегда", - отмечают аналитики OLX Работа.

Заработная плата, которую ожидают получать за рубежом претенденты, в 4 из 5 случаев превышает $ 1 тыс. 27% респондентов устроит доход $ 1-1,2 тыс., А 19% хотят больше - от $ 1,2 до $ 1,5 тыс. Почти каждый пятый согласится на зарплату меньше $ 1 тыс.

За рубежом украинцы преимущественно не собираются работать по своей специальности, только 23% ответили утвердительно на этот вопрос. Более того, 39% опрошенных устроит любая работа, профессия их не интересует. Среди сфер занятости, в которых ищут работу, доминирует производство (32%). 21% выбрали вариант "Другое", куда входят IT-специалисты, менеджеры, автослесари, в 12% случаев хотят устроиться водителями.

Главные критерии при выборе страны для трудоустройства - высокие зарплаты и хорошие условия труда. На втором месте по значимости для украинцев оказалась развита экономика. И чем моложе претенденты, тем важнее для них эти показатели. Притом женщины более склонны поехать в определенную страну через родственников или знакомых, которые уже там работают - на 7% чаще, чем мужчины, для которых более важна стабильность в стране (25% по сравнению с 19% у женщин).