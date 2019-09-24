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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об общем транзите с ЕС

Зеленский подписал закон об общем транзите с ЕС


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1082 "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы"

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Законопроект разработан в исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Он вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита.

На сегодня Конвенция о процедуре общего транзита объединяет 35 стран европейского региона (члены ЕС, члены Европейской ассоциации свободной торговли, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договаривающихся сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего ІТ-продукта (New Computerised Transit System, NCTS).

NCTS - это ІТ-продукт, который дает возможность наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков.

Присоединение к Конвенции позволит Украине

  • ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени,
  • получать информацию для перемещения товаров транзитом,
  • ввести специальные транзитные упрощения,
  • использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны в пределах Договаривающихся сторон Конвенции по единым правилам.

Но на принятии закона работа над присоединением к Конвенции о процедуре общего транзита не заканчивается. Для этого сначала необходимо ввести и использовать в течение не менее одного года положения настоящей Конвенции и соответствующий ІТ продукт в пределах территории Украины. Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение для присоединения к Конвенции.

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