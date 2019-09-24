Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.
Законом предусмотрено:
- координация деятельности сил обороны;
- подготовка органов государственной власти, местного самоуправления и национальной экономики к переводу с мирного на военное положение;
- создание единой системы гражданской защиты;
- отпор вооруженной агрессии и ликвидация вооруженного конфликта;
- подготовка населения и территории государства к обороне.
Согласно документу, План обороны Украины - это "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".
Предполагается, что порядок разработки Плана обороны будет определять Кабмин. Президент же будет утверждать его структуру и сам план по представлению правительства.
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