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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1011, автором которого он является, о Плане обороны Украины

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Законом предусмотрено:

  • координация деятельности сил обороны;
  • подготовка органов государственной власти, местного самоуправления и национальной экономики к переводу с мирного на военное положение;
  • создание единой системы гражданской защиты;
  • отпор вооруженной агрессии и ликвидация вооруженного конфликта;
  • подготовка населения и территории государства к обороне.

Согласно документу, План обороны Украины - это "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Предполагается, что порядок разработки Плана обороны будет определять Кабмин. Президент же будет утверждать его структуру и сам план по представлению правительства.

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