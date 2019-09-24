Зеленский наложил вето на закон о ВСК, который предусматривал процедуру импичмента

24 сентября, 2019, 13:10

Об этом говорится на странице закона на сайте Рады.

После того, как закон отдали президенту на подписание, он вернул его со своими предложениями.

Согласно Конституции, в случае возникновения у президента желания ветировать закон, соответствующие мотивированные предложения должны быть им сформулированы и представлены Верховной Раде Украины для повторного рассмотрения.

Напомним, что этот законопроект предусматривает процедуру импичмента президента.