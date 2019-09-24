Зеленский наложил вето на закон о ВСК, который предусматривал процедуру импичмента
24 сентября, 2019, 13:10
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал проект Закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины
Об этом говорится на странице закона на сайте Рады.
После того, как закон отдали президенту на подписание, он вернул его со своими предложениями.
Согласно Конституции, в случае возникновения у президента желания ветировать закон, соответствующие мотивированные предложения должны быть им сформулированы и представлены Верховной Раде Украины для повторного рассмотрения.
Напомним, что этот законопроект предусматривает процедуру импичмента президента.
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