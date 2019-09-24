Загороднюк: Украине нужен москитный флот, а крейсер "Украина" надо демилитаризовать

24 сентября, 2019, 12:34

Как сказал Загороднюк, есть разные мнения экспертов о необходимости развития подводного флота

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью BBC.

"Стратегия развития ВМС более или менее сформирована, она состоит из этапов. Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль, в рамках этого будет развиваться москитный флот", - сказал Загороднюк.

По его словам, есть разные мнения экспертов о необходимости развития подводного флота.

"Все же больше рассчитывают на другие средства", - добавил Загороднюк, отвечая на вопрос о подводных лодках.

Загороднюк уточнил, что недостроенный крейсер "Украина" надо демилитаризовать и напомнил, что это решение было принято еще до назначения на должность.