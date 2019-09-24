Загороднюк о "формуле Штайнмайера": Это вопрос не ко мне

24 сентября, 2019, 10:51

Разведение сил началось на тех участках линии разграничения, которые были заявлены, сказал Загороднюк

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью ВВС.

Загороднюк ответил на вопрос о том, какой он видит сейчас ситуацию на Донбассе.

"Сейчас ситуация в какие-то дни спокойная, в какие-то дни обостряется. Мы понимаем, что присутствие только сильных ВС там может обеспечить стабильность", - сказал Загороднюк.

По его словам, разведение сил началось на тех участках линии разграничения, которые были заявлены.

"Сейчас мы должны увидеть, что делается по другую сторону. Что касается полного разведения, то было сделано заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования", - добавил министр.

По словам Загороднюка, со стороны оккупационных сил видны некоторые шаги в сторону разведения сил, но нельзя сказать, что имеет место "абсолютно комфортная ситуация".

"Когда мы увидим, что он (отвод сил росиянами, - ред.) произошел, то все об этом узнают", - ответил министр.

Также он ответил на вопрос, приведет ли "формула Штайнмайера" к миру на Донбассе.

"Это вопрос не ко мне, наша задача - развивать ВСУ и силы обороны", - сказал Загороднюк.