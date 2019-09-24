Загороднюк: мы не видели никаких попыток заблокировать военную помощь США

24 сентября, 2019, 11:08

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не замечал с американской стороны никаких попыток заблокировать предоставление Украине военной помощи

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о блокировании администрацией Трампа военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, министр отметил, что это более широкий вопрос, чем в Министерстве обороны, но со стороны оборонного ведомства не было видно в правительстве США никаких попыток заблокировать.

"Наоборот - мы общались и с Госдепом, и с Конгрессом, и с Департаментом обороны, и везде мы видели желание дальше поддерживать Украину. Я бы не сказал, что она была намеренно заблокирована, ведь мы слышали эту риторику. Оттуда говорили, что есть какие-то задержки, но они были абсолютно уверены, что все произойдет, собственно, что и произошло", - подчеркнул министр.



Рассказывая о структуре помощи, Загороднюк сообщил, что она традиционно состоит из трех компонентов - расходы на тренировки, на оборудование, то есть вооружение, военная техника и так далее, и консультативная помощь.



"Джевелины", я надеюсь, будут, но они будут идти не по этой помощи". - добавил он.



Отвечая на вопрос о сроках поступления, министр отметил: "А она постоянно поступает. Единственное, что была задержка, но работа постоянно велась. На следующий год мы планируем ее увеличение, частично это уже было подтверждено Конгрессом".