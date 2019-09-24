Вице-премьер по евроатлантической интеграции Кулеба заявил о неизменности курса в НАТО

24 сентября, 2019, 22:32

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о непоколебимости движения Украины в направлении НАТО, но добавил, что теперь тактика этого процесса изменится

Об этом Кулеба заявил в комментарии Радио Свобода.

"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята представленная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ. Поэтому, мы сейчас сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран-членов НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас имеет прекрасный диалог с коллегами из Североатлантического альянса.

"Мы никоим образом не обсуждаем свертывание сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", - добавил Дмитрий Кулеба.