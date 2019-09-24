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Espreso.tvОбществоВ Высшем совете правосудия - новый председатель

В Высшем совете правосудия - новый председатель


фото: vru.gov.ua
Андрей Овсиенко, секретарь третьей дисциплинарной палаты, возглавил Высший совет правосудия.
Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.
 
"Сегодня на заседании ВСП Владимир Говоруха досрочно сложил полномочия Председателя Высшего совета правосудия. По результатам тайного голосования за кандидатуру Андрея Овсиенко на должность председателя ВСП проголосовали 12 членов ВСП", - говорится в сообщении.
 
В марте 2017 года Андрей Овсиенко избран членом Высшего совета правосудия XIV внеочередным съездом судей Украины и принял присягу члена ВСП.
 
С мая 2019 года - Секретарь Третьей Дисциплинарной палаты.

 

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