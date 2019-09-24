В ВСУ начались командно-штабные учения "Казацкая воля - 2019"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Комплекс мероприятий стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля - 2019" продлится на всей территории государства.
Главной целью учений "Казацкая воля - 2019" является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по НАТО классификации) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.
К учениям привлечены структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генштаба, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.
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