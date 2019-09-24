В ВСУ начались командно-штабные учения "Казацкая воля - 2019"

24 сентября, 2019, 11:05

24 сентября в Вооруженных Силах Украины начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления ВСУ "Казацкая воля - 2019"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Комплекс мероприятий стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля - 2019" продлится на всей территории государства.

Главной целью учений "Казацкая воля - 2019" является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по НАТО классификации) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

К учениям привлечены структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генштаба, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.