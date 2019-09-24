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Espreso.tvОбществоВ США задержали американского военного, который хотел взорвать офис СМИ и воевать в Украине

В США задержали американского военного, который хотел взорвать офис СМИ и воевать в Украине

Федеральное бюро расследований США арестовало американского военнослужащего по подозрению, в частности, в публикации инструкций по изготовлению взрывных устройств в соцсетях

Об этом пишет BBC.

Задержанному 24 года и зовут его Джарретт Уильям Смит. По данным правоохранителей, он якобы предлагал напасть на офис одного из ведущих американских СМИ, а также выражал желание воевать за ультраправые группировки в Украине.

В ФБР говорят, что он также имел контакты с другим американцем - Крейгом Лэнгом, - который ездил в Украину, чтобы воевать на стороне "Правого сектора".

Они общались в фейсбуке и Смит, в частности, просил у Лэнга советов по изготовлению взрывных устройств.

Во время переписки с человеком, который в конце концов передал эту информацию ФБР, Смит обсуждал создание большого "автомобиля-взрывчатки" для атаки на офис одного из ведущих американских СМИ.

В августе Смит также написал информатору ФБР, что ищет радикалов - таких, как он сам.

Через 2 дня он уже рассказывал, как создать бомбу из подручных материалов.

В случае, если вина Смита будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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