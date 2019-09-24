В США задержали американского военного, который хотел взорвать офис СМИ и воевать в Украине
Об этом пишет BBC.
Задержанному 24 года и зовут его Джарретт Уильям Смит. По данным правоохранителей, он якобы предлагал напасть на офис одного из ведущих американских СМИ, а также выражал желание воевать за ультраправые группировки в Украине.
В ФБР говорят, что он также имел контакты с другим американцем - Крейгом Лэнгом, - который ездил в Украину, чтобы воевать на стороне "Правого сектора".
Они общались в фейсбуке и Смит, в частности, просил у Лэнга советов по изготовлению взрывных устройств.
Во время переписки с человеком, который в конце концов передал эту информацию ФБР, Смит обсуждал создание большого "автомобиля-взрывчатки" для атаки на офис одного из ведущих американских СМИ.
В августе Смит также написал информатору ФБР, что ищет радикалов - таких, как он сам.
Через 2 дня он уже рассказывал, как создать бомбу из подручных материалов.
В случае, если вина Смита будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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