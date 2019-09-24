В России задержали еще одну группу сторонников шамана Габышева
24 сентября, 2019, 16:19
В Иркутской области России снова задержали сторонников шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина"
Об этом пишет МБХ медиа со ссылкой на координатора "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова.
"Речь идет о тех, кто шел по проезжей части. Кто-то снял это на видео, и их задержала полиция. Сейчас оформляют в ГИБДД. Речь идет, скорее всего, о статье 12.29 КоАП (нарушение пешеходом правил дорожного движения). Будет штраф, а некоторых могут отпустить просто после дачи объяснений", - сказал Прянишников.
Ранее, в воскресенье, в Иркутске задержали четырех сторонников шамана. Их отпустили после дачи объяснения по поводу якобы сделанного соседями звонка о драке в квартире.
- Напомним, якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать главу РФ Владимира Путина.
- 19 сентября его похитили в Бурятии, повалили на землю и поволокли в машину
- Спутники российского шамана Александра Габышева, которого задержали во время его похода на Кремль, решили продолжить намеченный им маршрут
- 20 сентября его доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, откуда вскоре отпустили "под честное слово".
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