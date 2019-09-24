В России задержали еще одну группу сторонников шамана Габышева

"Речь идет о тех, кто шел по проезжей части. Кто-то снял это на видео, и их задержала полиция. Сейчас оформляют в ГИБДД. Речь идет, скорее всего, о статье 12.29 КоАП (нарушение пешеходом правил дорожного движения). Будет штраф, а некоторых могут отпустить просто после дачи объяснений", - сказал Прянишников.

Ранее, в воскресенье, в Иркутске задержали четырех сторонников шамана. Их отпустили после дачи объяснения по поводу якобы сделанного соседями звонка о драке в квартире.