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Espreso.tvМирВ России задержали еще одну группу сторонников шамана Габышева

В России задержали еще одну группу сторонников шамана Габышева


фото: sakhaday
В Иркутской области России снова задержали сторонников шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина"
Об этом пишет МБХ медиа со ссылкой на координатора "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова.

"Речь идет о тех, кто шел по проезжей части. Кто-то снял это на видео, и их задержала полиция. Сейчас оформляют в ГИБДД. Речь идет, скорее всего, о статье 12.29 КоАП (нарушение пешеходом правил дорожного движения). Будет штраф, а некоторых могут отпустить просто после дачи объяснений", - сказал Прянишников.

Ранее, в воскресенье, в Иркутске задержали четырех сторонников шамана. Их отпустили после дачи объяснения по поводу якобы сделанного соседями звонка о драке в квартире.

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