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Espreso.tvОбществоВ Польше жестоко избили студента, который сказал, что он из Украины

В Польше жестоко избили студента, который сказал, что он из Украины


фото: natemat
В польском городе Жоры пятеро мужчин жестоко избили украинского студента

Об этом сообщает Temat.pl.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в городском парке.

Компания неизвестных спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, а когда он ответил, что из Украины, началось избиение.

Украинца избили до потери сознания, выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.

Двое мужчин нашли пострадавшего в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.

Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Польский Центр мониторинга расизма и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4 тысяч злотых за помощь в поимке преступников.

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