В Польше жестоко избили студента, который сказал, что он из Украины
24 сентября, 2019, 11:20
В польском городе Жоры пятеро мужчин жестоко избили украинского студента
Об этом сообщает Temat.pl.
Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в городском парке.
Компания неизвестных спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, а когда он ответил, что из Украины, началось избиение.
Украинца избили до потери сознания, выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.
Двое мужчин нашли пострадавшего в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.
Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Польский Центр мониторинга расизма и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4 тысяч злотых за помощь в поимке преступников.
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