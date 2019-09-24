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Espreso.tvОбществоВ Польше стало больше проявлений вражды в отношении украинцев, - Денисова

В Польше стало больше проявлений вражды в отношении украинцев, - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила о росте за последние годы количества случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к украинцам в Польше

Об этом, как утверждает Денисова, шла речь во время ее поездки в Варшаву и встречи с Уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром, сообщает Радио Свобода.

"Выразили свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - сказала Денисова.

Она добавила, что последний такой случай произошел в городе Жоры, где группа из пяти человек жестоко избила украинского студента.

"Учитывая, что количество украинских граждан, находящихся на территории Польши постоянно растет, буду обращаться с предложением к МИД Украины, чтобы расширить консульское представительство для усиления защиты наших граждан", - добавила украинский омбудсмен.

О реакции польского коллеги на такую тенденцию Денисова не сообщила.

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