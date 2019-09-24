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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО во время "мобилизации" особое внимание будут уделять новоиспеченным "россиянам", - разведка

В ОРДЛО во время "мобилизации" особое внимание будут уделять новоиспеченным "россиянам", - разведка


фото: EPA
На временно оккупированных территориях Донбасса вооруженные формирования РФ готовятся к очередной "мобилизации"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Командование ВС РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с 25 по 28 сентября соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) будет проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения ", - говорится в сообщении.

Во время подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации.

Отмечается, что особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации.

 

 

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