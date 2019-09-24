В новом Европарламенте создали группу "друзей Украины"

24 сентября, 2019, 16:06

В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины"

Ее учредительное заседание состоялось 24 сентября в Брюсселе, сообщает DW.

Как заявил евродепутат из фракции Обновить Европу Пятрас Ауштрявичюс, ведущий заседание, 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту группу.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы названы политическая поддержка Украины и ее экономическая интеграция в ЕС.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил литовский политик.

На заседании группы присутствуют и украинские депутаты, в частности глава комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из фракции Европейской солидарности и депутаты от Слуги народа Вадим Галайчук и Мария Мезенцева.

В предыдущем созыве Европарламента, с 2014 по 2019 год, также работала неформальная группа "друзей Украины" среди евродепутатов.