В Кремле отреагировали на невыдачу виз США членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН

24 сентября, 2019, 14:34

В России возмущены невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Вы знаете, что сейчас наши дипломаты работают: и американский посол приглашен в МИД, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры. Работа по дипломатической линии ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие меры сейчас принимаются в связи с ситуацией .

Он добавил, что ситуация тревожная, и такие действия со стороны США являются неприемлемыми, поскольку тем самым Вашингтон нарушает свои международные обязательства.

"Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Речь не идет о двустороннем визите, говорится о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что может сделать Америка, это ограничить, например, пребывание членов российской делегации только городом Нью-Йорк. Никаких других рестрикций вводить США не имеют права для тех, кто отправляется на Генассамблею. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, поскольку ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры ", - заявил Песков.

В свою очередь, официальный пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что неполучение рядом членов российской делегации американских виз для участия в ГА ООН - "это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнение своих обязательств как страны, которая принимает у себя всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке ".

Как заявила Захарова, американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, сроки подачи документов и тому подобное. "Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самыми американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за несколько месяцев до вылета), было возвращено с формулировкой" рано сдали ". Что-то у ребят сломалось капитально", - добавила она. С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, визы не получили 10 членов российской делегации.