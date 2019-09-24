В Австрии бушует скандал из-за "поздравления Гитлера" в Facebook

24 сентября, 2019, 17:01

В Австрии разгорелся скандал вокруг публикации в Facebook местным политиком от правопопулистской "Австрийской партии свободы" (FPÖ) сообщения, в котором содержался намек на поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера

В своей реакции председатель FPÖ Норберт Гофер приостановил членство в партии участника скандала Мартина Губера - исполнительного секретаря партии в земле Нижняя Австрия, сообщает Укринформ.

Согласно сообщениям СМИ, пост М.Губера - пятилетней давности. На своей странице в Facebook 20 апреля 2014 года он написал следующее: "Искренне поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения". При этом, обзор Facebook-страницы политика от правопопулистской партии показал, что ни в один другой день он не публиковал таких приветствий ко дню рождения. Как известно, 20 апреля 1889 года родился будущий лидер нацистов Адольф Гитлер.

Вслед за приостановлением членства в партии, принятым федеральным руководством политсилы, Губера также исключили из фракции FPÖ в ландтаге Нижней Австрии. Сейчас решается вопрос, сложит ли он полностью полномочия в этом земельного законодательном органе.