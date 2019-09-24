 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Австрии бушует скандал из-за "поздравления Гитлера" в Facebook

В Австрии бушует скандал из-за "поздравления Гитлера" в Facebook

В Австрии разгорелся скандал вокруг публикации в Facebook местным политиком от правопопулистской "Австрийской партии свободы" (FPÖ) сообщения, в котором содержался намек на поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера

В своей реакции председатель FPÖ Норберт Гофер приостановил членство в партии участника скандала Мартина Губера - исполнительного секретаря партии в земле Нижняя Австрия, сообщает Укринформ.

Согласно сообщениям СМИ, пост М.Губера - пятилетней давности. На своей странице в Facebook 20 апреля 2014 года он написал следующее: "Искренне поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения". При этом, обзор Facebook-страницы политика от правопопулистской партии показал, что ни в один другой день он не публиковал таких приветствий ко дню рождения. Как известно, 20 апреля 1889 года родился будущий лидер нацистов Адольф Гитлер.

Вслед за приостановлением членства в партии, принятым федеральным руководством политсилы, Губера также исключили из фракции FPÖ в ландтаге Нижней Австрии. Сейчас решается вопрос, сложит ли он полностью полномочия в этом земельного законодательном органе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать