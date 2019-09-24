В Австрии бушует скандал из-за "поздравления Гитлера" в Facebook
В своей реакции председатель FPÖ Норберт Гофер приостановил членство в партии участника скандала Мартина Губера - исполнительного секретаря партии в земле Нижняя Австрия, сообщает Укринформ.
Согласно сообщениям СМИ, пост М.Губера - пятилетней давности. На своей странице в Facebook 20 апреля 2014 года он написал следующее: "Искренне поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения". При этом, обзор Facebook-страницы политика от правопопулистской партии показал, что ни в один другой день он не публиковал таких приветствий ко дню рождения. Как известно, 20 апреля 1889 года родился будущий лидер нацистов Адольф Гитлер.
Вслед за приостановлением членства в партии, принятым федеральным руководством политсилы, Губера также исключили из фракции FPÖ в ландтаге Нижней Австрии. Сейчас решается вопрос, сложит ли он полностью полномочия в этом земельного законодательном органе.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!