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Espreso.tvСпортУсик признался, что его отговаривали от перехода в супертяжелый вес

Усик признался, что его отговаривали от перехода в супертяжелый вес


фото: prokerala.com
Украинский боксер Александр Усик признался, что его отговаривают от перехода в супертяжелый вес

Об этом сообщает iSport.ua .

По словам Усика, многие отговаривали его от перехода в супертяжелый вес, из-за его малых габаритов для нового дивизиона, однако, это лишь стало для него дополнительной мотивацией.

"Мне многие говорят - не стоит тебе идти туда, ты не природный супертяж, ты маленький, у тебя ничего не получится. В течение всей своей жизни, я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех , кто не пытается делать, я не буду слушать тех, кто мне говорит "не делай этого". я наоборот буду действовать и у меня все получится, потому что я в это верю", - сказал Усик.

 

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