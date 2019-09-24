Усик признался, что его отговаривали от перехода в супертяжелый вес
24 сентября, 2019, 17:35
Украинский боксер Александр Усик признался, что его отговаривают от перехода в супертяжелый вес
Об этом сообщает iSport.ua .
По словам Усика, многие отговаривали его от перехода в супертяжелый вес, из-за его малых габаритов для нового дивизиона, однако, это лишь стало для него дополнительной мотивацией.
"Мне многие говорят - не стоит тебе идти туда, ты не природный супертяж, ты маленький, у тебя ничего не получится. В течение всей своей жизни, я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех , кто не пытается делать, я не буду слушать тех, кто мне говорит "не делай этого". я наоборот буду действовать и у меня все получится, потому что я в это верю", - сказал Усик.
- Напомним, 1 сентября Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
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