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Espreso.tvСпортУкраина - Сербия: где и когда смотреть исторический четвертьфинал ЧЕ по волейболу

Украина - Сербия: где и когда смотреть исторический четвертьфинал ЧЕ по волейболу


фото: cev.eu
Сегодня в бельгийском Антверпене мужская сборная Украины по волейболу встречается с Сербией в четвертьфинале чемпионата Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Ранее украинцы дважды выходили в плей-офф континентального первенства - в 1993 и 1997 годах, но с третьего места группового этапа и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на золото.

Сербы в 1/8 финала победили сборную Чехии - 3: 0, Украина обыграла Бельгию - 3: 2.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

1/4 финала

Украина - Сербия

24 сентября, Антверпен, арена Sportpaleis

Начало - 21:30

Прямая трансляция - UA: Первый

 

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