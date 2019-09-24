Украина - Сербия: где и когда смотреть исторический четвертьфинал ЧЕ по волейболу
24 сентября, 2019, 10:47
Сегодня в бельгийском Антверпене мужская сборная Украины по волейболу встречается с Сербией в четвертьфинале чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Ранее украинцы дважды выходили в плей-офф континентального первенства - в 1993 и 1997 годах, но с третьего места группового этапа и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на золото.
Сербы в 1/8 финала победили сборную Чехии - 3: 0, Украина обыграла Бельгию - 3: 2.
Чемпионат Европы по волейболу
Мужчины
1/4 финала
Украина - Сербия
24 сентября, Антверпен, арена Sportpaleis
Начало - 21:30
Прямая трансляция - UA: Первый
- Напомним, 21 сентября мужская сборная Украины победила команду Бельгии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу.
- 18 сентября сборная Украины в четвертом туре группового раунда финальной части чемпионата Европы одолела соперников из Эстонии и оформила выход в плей-офф .
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