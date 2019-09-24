Трамп заявил, что должен был бы получить Нобелевскую премию, но ее присуждают "нечестно"
24 сентября, 2019, 09:30
Президент США Дональд Трамп заявляет, что должен был бы получить Нобелевскую премию "за многие вещи", которые он сделал, но не получил, потому что ее не присуждают честно
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Я думаю, что могу получить Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее присуждали честно, но это не так", - заявил Трамп 23 сентября в кулуарах сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Трамп сказал об этом в ответ на замечание журналиста о том, что президент США заслуживал бы на Нобелевскую премию в случае, если бы он помог решить спор между Индией и Пакистаном по поводу разделенного региона Кашмир.
Президент США предлагал быть посредником в урегулировании спора.
- Предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.
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